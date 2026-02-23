Incendiu tragic în Olt: o femeie de 78 de ani și-a pierdut viața după ce locuința a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu puternic izbucnit în timpul nopții a dus la o tragedie în comuna Gura Padinii, unde o femeie în vârstă de 78 de ani a fost găsită fără viață în propria locuință.

Intervenția a fost declanșată în jurul orei 00:20, după un apel la 112 care anunța un incendiu violent la o casă de locuit, cu o persoană surprinsă în interior.

La fața locului au intervenit echipaje ale pompierilor din cadrul Garda de Intervenție Vișina și Detașamentul de Pompieri Caracal, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Casa ardea generalizat

La sosirea salvatorilor, locuința era cuprinsă complet de flăcări, cu degajări mari de fum și foc deschis.

În paralel cu operațiunea de stingere, pompierii au reușit să pătrundă în interiorul casei, unde au descoperit proprietara decedată, prezentând arsuri pe întreaga suprafață a corpului.

Pagube importante

Incendiul a provocat distrugeri majore:

▪️ bunurile din trei camere au fost distruse

▪️ tavanele a două camere și ale unui hol au ars

▪️ aproximativ 80 mp din acoperiș au fost afectați

Misiunea pompierilor pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor a durat aproximativ două ore și jumătate.

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de un coș de fum deteriorat.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor

Pentru evitarea unor tragedii similare, autoritățile reamintesc câteva reguli esențiale:

verificați și reparați periodic coșurile de fum,

curățați depunerile de funingine care se pot aprinde,

izolați termic coșurile față de elementele combustibile ale acoperișului,

efectuați verificări înainte de sezonul rece.

Incendiile produse de coșuri de fum defecte rămân printre cele mai frecvente cauze ale tragediilor domestice, mai ales în sezonul rece.

