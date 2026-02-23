Încep audierile pentru conducerea marilor Parchete din România. Cine sunt candidații și ce urmează

Procedura de numire a noilor șefi ai marilor parchete intră într-o etapă decisivă: interviurile oficiale organizate de Ministerul Justiției se desfășoară în perioada 23-26 februarie, urmând să stabilească viitoarea conducere a principalelor instituții de urmărire penală din România.

Candidații pentru funcția de procuror general

Pentru conducerea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au intrat în competiție:

Cristina Chiriac – procuror șef serviciu în cadrul Direcția Națională Anticorupție Iași,

– procuror șef serviciu în cadrul Direcția Națională Anticorupție Iași, Bogdan Ciprian Pîrlog – procuror militar.

Tot pentru conducerea instituției, actualul șef DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Calendarul audierilor

🔹 23 februarie – interviuri pentru procuror general și adjunct

🔹 24 februarie – selecția pentru conducerea DNA

🔹 25 februarie – audieri pentru șefia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)

🔹 26 februarie – interviuri pentru funcțiile de adjuncți DIICOT

Fiecare candidat își prezintă proiectul managerial timp de maximum 30 de minute, urmat de o sesiune de întrebări de până la o oră.

Cine face evaluarea candidaților

Comisia de interviu este condusă de ministrul Justiției și include:

reprezentanți ai Ministerului Justiției,

procurori desemnați de CSM,

reprezentant al Institutului Național al Magistraturii,

specialist în management instituțional,

psiholog din sistemul judiciar.

Scopul declarat: o procedură transparentă, competitivă și nepolitizată.

Ce criterii contează în selecție

Candidații sunt evaluați pe baza:

viziunii manageriale asupra instituției,

identificării problemelor și soluțiilor propuse,

capacității de organizare și luare a deciziilor,

rezistenței la stres și abilităților de comunicare,

integrității profesionale și respectării valorilor justiției.

De asemenea, legea prevede minimum 15 ani vechime în magistratură și interdicția numirii persoanelor cu legături cu serviciile de informații.

Cine ia decizia finală

După finalizarea interviurilor:

rezultatele selecției vor fi publicate pe site-ul Ministerul Justiției,

propunerile vor merge la Secția pentru procurori a CSM pentru aviz consultativ,

decizia finală aparține președintelui României, Nicușor Dan.

Șeful statului a declarat că printre candidați există „persoane foarte interesante” și s-a arătat optimist că noua conducere va dinamiza activitatea parchetelor.

De ce este importantă această procedură

Numirea conducerii marilor parchete influențează direct:

🔹 lupta anticorupție

🔹 combaterea criminalității organizate

🔹 independența justiției

🔹 încrederea publicului în sistemul judiciar

Rezultatul selecției ar putea marca direcția sistemului de justiție pentru următorii ani.

