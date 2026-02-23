(VIDEO) Triumf spectaculos la Premiile BAFTA: „One Battle After Another” domină gala cinematografiei britanice

Seara de gală a premiilor BAFTA, desfășurată la prestigioasa Royal Festival Hall din Londra, a adus emoții, surprize și mari câștigători ai cinematografiei mondiale. Filmul One Battle After Another a fost desemnat Cel mai bun film, cucerind nu mai puțin de șase trofee într-o singură seară.

O gală memorabilă prezentată de Alan Cumming

Evenimentul a fost găzduit de actorul scoțian Alan Cumming, care a condus ceremonia dedicată celor mai importante realizări din industria filmului britanic și internațional.

Regizorul și producătorul filmului câștigător, Paul Thomas Anderson, a mulțumit emoționat publicului: „Ne-ați oferit atât de multe de sărbătorit în seara asta… este o onoare extraordinară. Hai să continuăm să facem filme fără frică.”

Premii multiple și surprize pe scenă

Filmul Sinners a obținut trei trofee importante, iar actorul britanic Robert Aramayo a impresionat publicul cu două victorii într-o singură seară pentru rolul din I Swear, inclusiv premiul votat de public.

La categoria interpretare feminină principală, premiul a fost câștigat de Jessie Buckley pentru rolul din Hamnet, potrivit Reuters.

Premiul pentru rol secundar feminin a revenit actriței Wunmi Mosaku, iar legendarul Sean Penn a fost recompensat pentru rol secundar.

Moment special cu Prințul William

Un moment emoționant al serii l-a avut în prim-plan pe Prince William, care a urcat pe scenă pentru a o onora pe Donna Langley, președinta NBCUniversal Entertainment.

Prințul a evidențiat impactul major al acesteia asupra industriei cinematografice și rolul său în dezvoltarea unor francize cinematografice emblematice ale ultimelor decenii.

Lista principalilor câștigători BAFTA

🎥 Cel mai bun film: One Battle After Another

🎬 Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson

👩 Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet

👨 Cel mai bun actor: Robert Aramayo – I Swear

🎭 Actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku – Sinners

🎭 Actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another

🇬🇧 Cel mai bun film britanic: Hamnet

🌍 Film într-o limbă străină: Sentimental Value

🎥 Cel mai bun documentar: Mr Nobody Against Putin

🐭 Film de animație: Zootropolis 2

👨‍👩‍👧 Film pentru familie: Boong

✍️ Scenariu original: Ryan Coogler – Sinners

📜 Scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

🎼 Coloană sonoră originală: Ludwig Göransson – Sinners

🧪 Efecte vizuale: Avatar: Fire and Ash

🏎️ Sunet: F1

🧵 Costume și machiaj: Frankenstein

O ediție care confirmă puterea cinematografiei

Gala BAFTA din acest an a demonstrat încă o dată diversitatea și creativitatea industriei filmului, de la producții independente până la blockbustere spectaculoase.

Succesul filmului One Battle After Another și ascensiunea unor noi staruri arată că cinema-ul continuă să evolueze și să inspire publicul din întreaga lume.

