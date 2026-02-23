(VIDEO) Triumf spectaculos la Premiile BAFTA: „One Battle After Another” domină gala cinematografiei britanice

Seara de gală a premiilor BAFTA, desfășurată la prestigioasa Royal Festival Hall din Londra, a adus emoții, surprize și mari câștigători ai cinematografiei mondiale. Filmul One Battle After Another a fost desemnat Cel mai bun film, cucerind nu mai puțin de șase trofee într-o singură seară.
O gală memorabilă prezentată de Alan Cumming
Evenimentul a fost găzduit de actorul scoțian Alan Cumming, care a condus ceremonia dedicată celor mai importante realizări din industria filmului britanic și internațional.
Regizorul și producătorul filmului câștigător, Paul Thomas Anderson, a mulțumit emoționat publicului: „Ne-ați oferit atât de multe de sărbătorit în seara asta… este o onoare extraordinară. Hai să continuăm să facem filme fără frică.”
Premii multiple și surprize pe scenă
Filmul Sinners a obținut trei trofee importante, iar actorul britanic Robert Aramayo a impresionat publicul cu două victorii într-o singură seară pentru rolul din I Swear, inclusiv premiul votat de public.
La categoria interpretare feminină principală, premiul a fost câștigat de Jessie Buckley pentru rolul din Hamnet, potrivit Reuters.
Premiul pentru rol secundar feminin a revenit actriței Wunmi Mosaku, iar legendarul Sean Penn a fost recompensat pentru rol secundar.
Moment special cu Prințul William
Un moment emoționant al serii l-a avut în prim-plan pe Prince William, care a urcat pe scenă pentru a o onora pe Donna Langley, președinta NBCUniversal Entertainment.
Prințul a evidențiat impactul major al acesteia asupra industriei cinematografice și rolul său în dezvoltarea unor francize cinematografice emblematice ale ultimelor decenii.
Lista principalilor câștigători BAFTA
🎥 Cel mai bun film: One Battle After Another
🎬 Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson
👩 Cea mai bună actriță: Jessie Buckley – Hamnet
👨 Cel mai bun actor: Robert Aramayo – I Swear
🎭 Actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku – Sinners
🎭 Actor în rol secundar: Sean Penn – One Battle After Another
🇬🇧 Cel mai bun film britanic: Hamnet
🌍 Film într-o limbă străină: Sentimental Value
🎥 Cel mai bun documentar: Mr Nobody Against Putin
🐭 Film de animație: Zootropolis 2
👨👩👧 Film pentru familie: Boong
✍️ Scenariu original: Ryan Coogler – Sinners
📜 Scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
🎼 Coloană sonoră originală: Ludwig Göransson – Sinners
🧪 Efecte vizuale: Avatar: Fire and Ash
🏎️ Sunet: F1
🧵 Costume și machiaj: Frankenstein
O ediție care confirmă puterea cinematografiei
Gala BAFTA din acest an a demonstrat încă o dată diversitatea și creativitatea industriei filmului, de la producții independente până la blockbustere spectaculoase.
Succesul filmului One Battle After Another și ascensiunea unor noi staruri arată că cinema-ul continuă să evolueze și să inspire publicul din întreaga lume.
