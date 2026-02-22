Doi bărbați, găsiți morți într-un imobil

Doi bărbați au fost găsiți morți, duminică, într-un imobil din municipiul Deva, de către polițiștii veniți în urma unui apel la 112, informează Pressalert.

Poliția Municipiului Deva a fost sesizată duminică, prin 112, de către o femeie care nu reușea să ia legătura cu o cunoștință, că un bărbat nu mai răspunde la telefon, existând suspiciunea că acesta ar putea fi într-o stare de pericol sau decedat.

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au confirmat temerile femeii, găsind un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, fără suflare.

Verificând întregul imobil, anchetatorii au descoperit la etajul superior o a doua victimă: un bărbat de 38 de ani, domiciliat în Deva, de asemenea decedat.

„Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

În prezent, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care cei doi bărbați și-au pierdut viața și dacă există o legătură directă între cele două decese.

