(VIDEO) Rețea de trafic de cocaină destructurată în Oltenia! Trei bărbați arestați preventiv

Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați din județul Mehedinți, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Suspecții, cu vârste de 31, 34 și 47 de ani, ar fi desfășurat activități ilegale în perioada octombrie 2025 – februarie 2026.

Cocaină vândută cu mii de euro la fiecare tranzacție

1 de 3

Din anchetă a reieșit că aceștia ar fi:

procurat și deținut cocaină;

comercializat droguri individual sau împreună;

realizat tranzacții între 2.500 și 10.000 de lei fiecare.

În timpul urmăririi penale au fost indisponibilizate peste 60 de grame de cocaină.

Pe 19 februarie 2026, polițiștii i-au prins în flagrant delict, într-o localitate din Mehedinți, imediat după ce ar fi vândut aproximativ 900 de grame de cocaină pentru 35.000 de euro.

Percheziții în două județe

Anchetatorii au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în județele Mehedinți și Olt, unde au fost ridicate mai multe mijloace de probă.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul:

serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți și Olt;

Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți;

polițiștilor de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română;

jandarmilor Gruparea de Jandarmi Mobile Craiova.

Arest preventiv pentru 30 de zile

Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei inculpați, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Citește și: (VIDEO) Aeroportul din Sofia, închis două dimineți consecutive. Suspiciuni legate de criza Iran-SUA