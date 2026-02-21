(VIDEO) Aeroportul din Sofia, închis două dimineți consecutive. Suspiciuni legate de criza Iran-SUA

Aeroportul Internațional Vasil Levski Sofia va fi închis temporar pentru traficul civil în diminețile de 23 și 24 februarie, fiind permise doar aterizările de urgență și zborurile militare.

Potrivit administrației aeroportului, măsura va fi aplicată:

23 februarie: între 01:15 – 02:50 GMT,

între 01:15 – 02:50 GMT, 24 februarie: între 01:05 – 03:35 GMT.

În aceste intervale nu sunt programate, în mod obișnuit, zboruri comerciale, astfel că impactul asupra pasagerilor ar urma să fie minim.

Speculații privind legătura cu tensiunile SUA – Iran

Presa bulgară a asociat decizia cu prezența pe aeroport a nouă avioane cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, sugerând o posibilă conexiune cu tensiunile internaționale dintre Washington și Teheran.

Contextul este amplificat de desfășurarea grupului de luptă al portavionului american USS Gerald R. Ford, care a traversat recent strâmtoarea Gibraltar și se îndreaptă către estul Mării Mediterane, în apropierea Orientului Mijlociu.

Aeroportul respinge scenariul militar

Reprezentanții aeroportului au declarat pentru televiziunea națională bulgară că suspendarea traficului civil nu are legătură cu prezența militară americană sau cu criza iraniană.

➡️ Explicația oficială:

lucrări programate de reparație la pistă, realizate în timpul nopții pentru a reduce impactul operațional.

Totuși, publicații locale notează că astfel de închideri nocturne pot fi uneori asociate cu exerciții militare sau operațiuni strategice sensibile, fără a indica neapărat o acțiune de luptă.

Citește și: Trump ia în considerare un atac militar limitat asupra Iranului