Trump ia în considerare un atac militar limitat asupra Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în calcul un atac militar limitat asupra Iranului pentru a presa liderii de la Teheran să ajungă la un acord privind programul nuclear.

Trump a spus că lumea va afla „probabil în următoarele 10 zile” dacă se va ajunge la un acord sau dacă SUA vor recurge la acțiuni militare.

SUA și aliații europeni suspectează că Iranul dezvoltă o armă nucleară, acuzație negată de Teheran.

Discuțiile diplomatice recente au loc la Geneva

, unde Iranul pregătește „un proiect al unui posibil acord”. În paralel, SUA își intensifică prezența militară în regiune, cu portavioane precum USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln, distrugătoare și avioane de luptă.

Iranul și-a consolidat instalațiile militare, iar liderul suprem ayatollah Ali Khamenei a postat mesaje amenințătoare la adresa forțelor americane.

Trump nu a precizat obiectivele militare precise și a subliniat că preferă să păstreze detaliile pentru un cerc restrâns de consilieri.

În trecut, Trump a folosit termene limită pentru a obține un element de surpriză, precum în Operațiunea Midnight Hammer din iulie 2025, potrivit BBC.

Comentariu cheie: orice conflict prelungit cu Iranul ar putea afecta popularitatea sa internă, într-un moment delicat pentru administrație.

