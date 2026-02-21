Trump ia în considerare un atac militar limitat asupra Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în calcul un atac militar limitat asupra Iranului pentru a presa liderii de la Teheran să ajungă la un acord privind programul nuclear.
- Trump a spus că lumea va afla „probabil în următoarele 10 zile” dacă se va ajunge la un acord sau dacă SUA vor recurge la acțiuni militare.
- SUA și aliații europeni suspectează că Iranul dezvoltă o armă nucleară, acuzație negată de Teheran.
- Discuțiile diplomatice recente au avut loc la Geneva, unde Iranul pregătește „un proiect al unui posibil acord”.
- În paralel, SUA își intensifică prezența militară în regiune, cu portavioane precum USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln, distrugătoare și avioane de luptă.
- Iranul și-a consolidat instalațiile militare, iar liderul suprem ayatollah Ali Khamenei a postat mesaje amenințătoare la adresa forțelor americane.
- Trump nu a precizat obiectivele militare precise și a subliniat că preferă să păstreze detaliile pentru un cerc restrâns de consilieri.
În trecut, Trump a folosit termene limită pentru a obține un element de surpriză, precum în Operațiunea Midnight Hammer din iulie 2025, potrivit BBC.
Comentariu cheie: orice conflict prelungit cu Iranul ar putea afecta popularitatea sa internă, într-un moment delicat pentru administrație.
Citește și: CFR S.A.: 438 de angajați mobilizați pentru deszăpezirea căilor ferate