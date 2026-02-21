0.1 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTrump ia în considerare un atac militar limitat asupra Iranului

Trump ia în considerare un atac militar limitat asupra Iranului

De Mariana BUTNARIU
SUA și Iran: tensiuni crescute pe tema programului nuclear
SUA și Iran: tensiuni crescute pe tema programului nuclear

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în calcul un atac militar limitat asupra Iranului pentru a presa liderii de la Teheran să ajungă la un acord privind programul nuclear.

  • Trump a spus că lumea va afla „probabil în următoarele 10 zile” dacă se va ajunge la un acord sau dacă SUA vor recurge la acțiuni militare.
  • SUA și aliații europeni suspectează că Iranul dezvoltă o armă nucleară, acuzație negată de Teheran.
  • Discuțiile diplomatice recente au avut loc la Geneva, unde Iranul pregătește „un proiect al unui posibil acord”.
  • În paralel, SUA își intensifică prezența militară în regiune, cu portavioane precum USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln, distrugătoare și avioane de luptă.
  • Iranul și-a consolidat instalațiile militare, iar liderul suprem ayatollah Ali Khamenei a postat mesaje amenințătoare la adresa forțelor americane.
  • Trump nu a precizat obiectivele militare precise și a subliniat că preferă să păstreze detaliile pentru un cerc restrâns de consilieri.

În trecut, Trump a folosit termene limită pentru a obține un element de surpriză, precum în Operațiunea Midnight Hammer din iulie 2025, potrivit BBC.

Comentariu cheie: orice conflict prelungit cu Iranul ar putea afecta popularitatea sa internă, într-un moment delicat pentru administrație.

Citește și: CFR S.A.: 438 de angajați mobilizați pentru deszăpezirea căilor ferate

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA