CFR S.A.: 438 de angajați mobilizați pentru deszăpezirea căilor ferate

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat că, sâmbătă, în cadrul Comandamentelor de Iarnă constituite la nivelul Sucursalelor Regionale de Căi Ferate București, Galați și Constanța, au fost mobilizați 438 de angajați.
- În sprijinul acestora, au fost trimise utilaje de deszăpezire și drezine.
- Măsurile au fost luate preventiv, pentru monitorizarea infrastructurii feroviare și intervenția rapidă în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile.
- În prezent, traficul feroviar se desfășoară normal, fără perturbări cauzate de ninsori.
- Echipele și utilajele rămân în stare de operativitate, pregătite să intervină pentru menținerea siguranței și continuității traficului feroviar.
