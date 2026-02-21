CFR S.A.: 438 de angajați mobilizați pentru deszăpezirea căilor ferate

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat că, sâmbătă, în cadrul Comandamentelor de Iarnă constituite la nivelul Sucursalelor Regionale de Căi Ferate București, Galați și Constanța, au fost mobilizați 438 de angajați.

În sprijinul acestora, au fost trimise utilaje de deszăpezire și drezine.

Măsurile au fost luate preventiv, pentru monitorizarea infrastructurii feroviare și intervenția rapidă în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile.

În prezent, traficul feroviar se desfășoară normal, fără perturbări cauzate de ninsori.

Echipele și utilajele rămân în stare de operativitate, pregătite să intervină pentru menținerea siguranței și continuității traficului feroviar.

