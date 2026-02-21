(VIDEO) Bărbat arestat preventiv pentru violență în familie, la Șimnicu de Sus

Polițiștii din Șimnicu de Sus au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 61 de ani, din comună, cercetat pentru violență în familie.
Oamenii legii s-au sesizat din oficiu după ce, în noaptea de 17 spre 18 februarie, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa.
Risc iminent stabilit de polițiști
În urma evaluării situației, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui pericol iminent asupra vieții și integrității corporale a victimei.
Astfel, a fost emis:
- ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile,
- măsura monitorizării electronice a agresorului.
Reținere și arest preventiv
Cercetările au fost efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.
Pe 20 februarie, bărbatul a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratuluii de Poliție Județean Dolj.
Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Craiova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Autoritățile reamintesc că violența în familie reprezintă o infracțiune gravă, iar victimele sunt încurajate să solicite sprijinul instituțiilor competente ori de câte ori se află în pericol.
