-0.5 C
Craiova
sâmbătă, 21 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Bărbat arestat preventiv pentru violență în familie, la Șimnicu de Sus
Agresiune asupra soției, intervenție rapidă a polițiștilor
Agresiune asupra soției, intervenție rapidă a polițiștilor

(VIDEO) Bărbat arestat preventiv pentru violență în familie, la Șimnicu de Sus

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din Șimnicu de Sus au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 61 de ani, din comună, cercetat pentru violență în familie.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu după ce, în noaptea de 17 spre 18 februarie, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa.

Risc iminent stabilit de polițiști

În urma evaluării situației, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui pericol iminent asupra vieții și integrității corporale a victimei.

Astfel, a fost emis:

  • ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile,
  • măsura monitorizării electronice a agresorului.

Reținere și arest preventiv

Cercetările au fost efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Pe 20 februarie, bărbatul a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratuluii de Poliție Județean Dolj.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Craiova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile reamintesc că violența în familie reprezintă o infracțiune gravă, iar victimele sunt încurajate să solicite sprijinul instituțiilor competente ori de câte ori se află în pericol.

Citește și: Olt: Tânără dispărută din Verguleasa! Poliția cere sprijinul populației

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Cetățeni marocani fără documente depistați la frontiera Dolj-Bulgaria

Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA