10 șoferi lăsați fără permis în doar 24 de ore, în Mehedinți

Știri de ultima orăEveniment10 șoferi lăsați fără permis în doar 24 de ore, în Mehedinți

De Mariana BUTNARIU
Amenzi de peste 100.000 de lei aplicate de polițiști
Polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au desfășurat, ieri, acțiuni ample pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere.

Oamenii legii au acționat pentru prevenirea accidentelor, combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan, dar și pentru depistarea persoanelor urmărite.

Zeci de intervenții și controale în trafic

În ultimele 24 de ore:

  • 30 de evenimente gestionate de polițiști,
  • 19 sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112,
  • 66 de șoferi testați pentru alcool și substanțe psihoactive,,
  • 169 de autovehicule și 230 de persoane verificate prin aplicația e-DAC.

Șoferi periculoși scoși din trafic

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat: 232 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 106.000 de lei.

De asemenea:

  • 10 conducători auto au rămas fără permis de conducere,
  • 10 vehicule nesigure au fost oprite din circulație, fiind retrase certificatele de înmatriculare până la remedierea deficiențelor.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile public.

