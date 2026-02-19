Taximetrist din Târgu Jiu înșelat de o clientă. Femeia a fost reținută

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, de un bărbat de 37 de ani, taximetrist din municipiu, că o clientă nu ar fi achitat contravaloarea unei curse efectuate în data de 24 ianuarie.

Potrivit sesizării, femeia, de 30 de ani, din Târgu Jiu, ar fi refuzat să plătească suma de 300 de lei, prejudiciul reclamat de șoferul de taxi.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În urma cercetărilor efectuate de către lucrătorii Biroului Investigații Criminale a fost probată activitatea infracțională a femeii.

Față de aceasta a fost dispusă continuarea urmăririi penale. Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

Citește și: Tânăr din Târgu Jiu, reținut după ce și-a tăiat brățara electronică și a fugit din județ. Voia să plece din țară