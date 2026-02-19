Bărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei anexe improvizate s-a prăbuşit peste el

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost prins sub dărâmături, joi dimineaţă, după ce acoperişul unei construcţii improvizate s-a prăbuşit peste el, pe o stradă din Ploieşti.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a informat, joi dimineaţă, că forţe de intervenţie din cadrul instituţiei au fost mobilizate, joi dimineaţă, pentru salvarea unei persoane prinse sub o anexă al cărui acoperiş s-a prăbuşit în Ploieşti, pe strada Mărăşeşti, conform news.ro.

La faţa locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detaşamentul 1 Ploieşti şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova.

Potrivit sursei citate, bărbatul de 42 de ani a fost prins sub dărâmături, după ce acoperişul construcţiei improvizate s-a prăbuşit peste el. Acesta era conştient, iar pompierii au acţionat pentru scoterea sa în siguranţă.

În prezent, bărbatul a fost transportat la spital, a mai informat ISU Prahova.

