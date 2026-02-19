4.4 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei anexe improvizate s-a prăbuşit peste el

Bărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei anexe improvizate s-a prăbuşit peste el

De Magda Dragu
Bărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei anexe improvizate s-a prăbuşit peste el
Bărbat prins sub dărâmături, după ce acoperişul unei anexe improvizate s-a prăbuşit peste el

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost prins sub dărâmături, joi dimineaţă, după ce acoperişul unei construcţii improvizate s-a prăbuşit peste el, pe o stradă din Ploieşti.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a informat, joi dimineaţă, că forţe de intervenţie din cadrul instituţiei au fost mobilizate, joi dimineaţă, pentru salvarea unei persoane prinse sub o anexă al cărui acoperiş s-a prăbuşit în Ploieşti, pe strada Mărăşeşti, conform news.ro.

La faţa locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detaşamentul 1 Ploieşti şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova.

Potrivit sursei citate, bărbatul de 42 de ani a fost prins sub dărâmături, după ce acoperişul construcţiei improvizate s-a prăbuşit peste el. Acesta era conştient, iar pompierii au acţionat pentru scoterea sa în siguranţă.

În prezent, bărbatul a fost transportat la spital, a mai informat ISU Prahova.

Citeşte şi: O fată de 16 ani, descoperită inconștientă pe stradă. Se presupune că ar fi fost electrocutată

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA