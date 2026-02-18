3.3 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Patru cadre medicale din Craiova reținute pentru înșelăciune și fals informatic

(VIDEO) Patru cadre medicale din Craiova reținute pentru înșelăciune și fals informatic

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Craiova au reținut pentru 24 de ore patru bărbați, cu vârste între 33 și 51 de ani, cercetați pentru înșelăciune și fals informatic.

Ancheta, coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a stabilit că, între ianuarie 2024 și iulie 2024, cei patru angajați ai unei clinici medicale din Craiova ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistem a unor date fictive.

Astfel, au fost solicitate decontări pentru 704 ședințe de litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL) pentru 170 de pacienți, însă există suspiciunea că aceste servicii nu au fost efectiv realizate, generând un prejudiciu total de 285.120 lei instituției publice.

Cei patru bărbați au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi să fie prezentați Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Citește și: 791.450 de euro în trei ore! „White Glove” pentru o parte din Colecția Darius Vâlcov

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Alertele meteo au fost prelungite. Zonele care rămân sub...

Noi avertizări de ninsoare și strat mare de zăpadă...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA