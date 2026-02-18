(VIDEO) Patru cadre medicale din Craiova reținute pentru înșelăciune și fals informatic

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Craiova au reținut pentru 24 de ore patru bărbați, cu vârste între 33 și 51 de ani, cercetați pentru înșelăciune și fals informatic.

Ancheta, coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a stabilit că, între ianuarie 2024 și iulie 2024, cei patru angajați ai unei clinici medicale din Craiova ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistem a unor date fictive.

Astfel, au fost solicitate decontări pentru 704 ședințe de litotriție extracorporală cu unde de șoc (ESWL) pentru 170 de pacienți, însă există suspiciunea că aceste servicii nu au fost efectiv realizate, generând un prejudiciu total de 285.120 lei instituției publice.

Cei patru bărbați au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi să fie prezentați Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

