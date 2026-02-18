3.3 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljTânăr de 26 de ani arestat pentru trafic de persoane în Craiova

Tânăr de 26 de ani arestat pentru trafic de persoane în Craiova

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 26 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

Din cercetările efectuate a reieșit că tânărul ar fi exploatat vulnerabilitatea unei victime – dificultăți materiale, lipsă de educație și naivitate – și prin promisiuni false de conviețuire, ar fi recrutat-o și transportat-o în Italia, în 2023.

Victima a fost adăpostită și determinată să practice prostituția în diferite locații din Bologna și Reti. Sumele obținute erau însușite de bărbat.

Măsuri judiciare

Procurorii D.I.I.C.O.T. au sesizat Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă, care a fost admisă.

Bărbatul a fost astfel arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru continuarea anchetei și prevenirea pericolului social.

Citește și: Fost concubin reținut pentru violență domestică la Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA