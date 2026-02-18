Tânăr de 26 de ani arestat pentru trafic de persoane în Craiova

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 26 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

Din cercetările efectuate a reieșit că tânărul ar fi exploatat vulnerabilitatea unei victime – dificultăți materiale, lipsă de educație și naivitate – și prin promisiuni false de conviețuire, ar fi recrutat-o și transportat-o în Italia, în 2023.

Victima a fost adăpostită și determinată să practice prostituția în diferite locații din Bologna și Reti. Sumele obținute erau însușite de bărbat.

Măsuri judiciare

Procurorii D.I.I.C.O.T. au sesizat Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă, care a fost admisă.

Bărbatul a fost astfel arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru continuarea anchetei și prevenirea pericolului social.

