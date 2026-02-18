Fost concubin reținut pentru violență domestică la Craiova

Polițiștii Secției 2 Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani, din municipiu, sub acuzația de lovire sau alte violențe, în trei acte material.

Faptele au fost sesizate de o tânără de 27 de ani, care a declarat că, între 15 și 16 februarie, ar fi fost agresată fizic de fostul concubin.

Polițiștii i-au aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând un pericol iminent pentru viața și integritatea corporală a victimei. Pe baza evaluării, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului, valabil 5 zile.

Reținerea și procedurile legale

Tânărul a fost condus la audieri. Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, persoana reținută va fi prezentată Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

