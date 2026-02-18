Noi arestări în cazul bătăii fatale a unui activist de extremă dreapta la Lyon

Autoritățile franceze au arestat miercuri încă doi suspecți în cazul bătăii fatale a activistului de extremă dreapta Quentin Deranque, de 23 de ani, atacat săptămâna trecută la Lyon. Numărul total al persoanelor reținute pentru interogatoriu a ajuns astfel la 11.

Tânărul a murit după ce a suferit o leziune cerebrală gravă, fiind atacat de cel puțin șase persoane în marja unui protest organizat împotriva unui politician de stânga care susținea un discurs la o universitate din oraș.

Ancheta pentru „omucidere intenționată”

Potrivit procurorului din Lyon, Thierry Dran, cel mai recent bărbat reținut este suspectat că ar fi avut o legătură directă cu violențele, iar partenera sa ar fi încercat să-l ajute să se sustragă justiției. Ancheta este desfășurată pentru „omucidere intenționată”.

Șase dintre persoanele deja reținute sunt suspectate că au participat direct la agresiune, iar alte trei că i-ar fi ajutat pe autori, potrivit France 24.

Printre primii patru reținuți s-a aflat și un asistent al deputatului de extremă stânga Raphaël Arnault, membru al partidului La France Insoumise (LFI). Arnault a anunțat ulterior că îl va concedia pe acesta.

Tensiuni între extrema dreaptă și stânga radicală

Un colectiv anti-imigrație numit Nemesis a susținut că Deranque participa la protest pentru a proteja membri ai organizației. Gruparea a acuzat mișcarea antifascistă La Jeune Garde, co-fondată anterior de Arnault, de implicare în incident.

La Jeune Garde – dizolvată în iunie – a negat orice legătură cu „evenimentele tragice”, iar Arnault a condamnat crima, calificând-o drept „oribilă”.

Cazul a amplificat tensiunile politice înaintea alegerilor municipale din martie și a scrutinului prezidențial din 2027, în contextul în care partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) este creditat cu șanse ridicate.

Alertă cu bombă la sediul LFI din Paris

După moartea lui Deranque, LFI a raportat mai multe atacuri asupra sediilor sale. Miercuri, poliția a evacuat sediul partidului din Paris în urma unei amenințări cu bombă.

Deputata Clémence Guetté, vicepreședinte al Adunării Naționale, a condamnat folosirea tragediei în scop politic, afirmând că „cei care folosesc moartea tragică a unui tânăr pentru a ataca LFI trebuie să înceteze manevrele lor josnice”.

