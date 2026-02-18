Doi morți și doi răniţi grav după ce o mașină s-a izbit de un TIR

Un bărbat şi o femeie au murit, după ce maşina în care se aflau a intrat pe contrasens şi a lovit un TIR. Un copil de 10 ani a fost resuscitat. A fost transportat la spital, împreună cu un bărbat rănit.

Accidentul a avut loc marţi seară, pe DN 2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa.

„În această seară, în jurul orei 18.40, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2A, în localitatea Ion Roată. În eveniment au fost implicate un autotren şi un autoturism, rezultând patru victime”, a transmis, marţi seară, ISU Ialomiţa.

La sosirea forţelor de intervenţie, un bărbat era conştient şi încarcerat, iar alte trei persoane – un bărbat, o femeie şi un minor în vârstă de aproximativ zece ani – erau inconştiente şi încarcerate.

„Salvatorii au acţionat pentru extragerea victimelor, acestea fiind ulterior predate echipajelor medicale prezente la locul solicitării. Cele trei persoane aflate în stare de inconştienţă se aflau în stop cardio-respirator. Din nefericire, două dintre acestea nu au răspuns manevrelor de resuscitare şi au fost declarate decedate”, a transmis sursa citată.

Bărbatul conştient şi copilul resuscitat au fost transportaţi la Spitalul Municipal Urziceni.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

