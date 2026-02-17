4 C
Craiova
marți, 17 februarie, 2026
(VIDEO) Mehedinți: Șofer reținut după ce ar fi condus fără permis

Mariana BUTNARIU
Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Mehedinți au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 30 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată.

Măsura a fost luată după ce oamenii legii au strâns probe care indică faptul că acesta ar fi circulat pe drumurile publice deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Ar fi condus mai multe autoturisme în perioada decembrie 2025 – februarie 2026

Din cercetările efectuate a reieșit că, în intervalul decembrie 2025 – februarie 2026, bărbatul ar fi condus autoturisme pe raza județului Mehedinți, ignorând restricțiile legale privind exercitarea dreptului de a conduce.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Reprezentanții poliției au transmis că cercetările sunt în desfășurare, iar la finalizarea acestora vor fi propuse măsurile legale corespunzătoare.

