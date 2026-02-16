Vâlcea: Minoră dispărută din Ocnele Mari: Poliția caută o fată de 16 ani

Polițiștii din Ocnele Mari, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale, desfășoară căutări pentru Iacob Beatrice Nadia, de 16 ani.
Adolescenta a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea precedentă, în jurul orei 01:00, și nu s-a mai întors până în prezent.
Semnalmente și ținută
- Înălțime: aproximativ 1,65 m
- Greutate: circa 45 kg
- Păr: lung, șaten închis, creț
- Ochi: căprui
- Îmbrăcăminte la momentul dispariției: colanți albi cu model leopard roz, halat gri și maiou negru
Apel la populație
Oricine poate furniza informații utile este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112. Informațiile pot fi decisive pentru găsirea adolescentei.
Citește și: Șofer din Târgu Jiu, prins aproape de comă alcoolică la volan! Avea 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat