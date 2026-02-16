Vâlcea: Minoră dispărută din Ocnele Mari: Poliția caută o fată de 16 ani

Polițiștii din Ocnele Mari, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale, desfășoară căutări pentru Iacob Beatrice Nadia, de 16 ani.

Adolescenta a plecat voluntar de la domiciliu în noaptea precedentă, în jurul orei 01:00, și nu s-a mai întors până în prezent.

Semnalmente și ținută

Înălțime: aproximativ 1,65 m

Greutate: circa 45 kg

Păr: lung, șaten închis, creț

Ochi: căprui

Îmbrăcăminte la momentul dispariției: colanți albi cu model leopard roz, halat gri și maiou negru

Apel la populație

Oricine poate furniza informații utile este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112. Informațiile pot fi decisive pentru găsirea adolescentei.

