O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iași, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.

Coordonatorul SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că adolescenta a fost găsită inițial inconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral, pierderea stării de conștiență, amnezie retrogradă și un hematom epicranian frontal stâng. De asemenea, a suferit un traumatism la nivelul coloanei cervicale, manifestat prin durere, fără deficit motor, și un traumatism toraco-abdominal.

Potrivit sursei citate, după ce elicopterul SMURD a ajuns la Iași, adolescenta a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă și transportată la UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, unde specialiștii efectuează investigațiile medicale necesare și urmează să stabilească tratamentul.

