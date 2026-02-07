O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un apartament

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seară, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Năvodari. Pompierii ajunși la fața locului au găsit în interiorul locuinței o persoană decedată, iar mai mulți locatari au fost evacuați din imobil, din cauza fumului dens și a riscului de extindere a flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate patru echipaje SMURD, o autoscară, o autoplatformă, patru autospeciale de stingere și autospeciala de transport victime multiple.

În urma operațiunilor de salvare, o persoană a fost găsită decedată în locuința afectată de incendiu.

26 de adulți și patru copii au fost evacuați de echipajele de intervenție, iar alte 14 persoane au reușit să iasă singure din imobil.

Patru persoane, trei femei și un copil, au fost evaluați de echipajele medicale aflate la fața locului.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor.

