Bătrâni jefuiți pe stradă de banii împrumutați de la CAR

Un bătrân de 71 de ani și soția sa au fost atacați pe stradă, vineri, în orașul Cernavodă. Persoane necunoscute le-au sustras celor doi suma de 13.000 de lei, pe care tocmai o împrumutaseră de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Polițiștii au demarat verificări și până în prezent a fost identificat un bărbat suspect de 41 de ani.

„Astăzi, în jurul orei 12.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Unirii din orașul Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din orașul Cernavodă, alături de soția sa”, a transmis, vineri seară, IPJ Constanța.

Polițiștii au stabilit că persoane necunoscute ar fi smuls banii din mâna persoanei vătămate și ar fi împins-o la sol, ulterior părăsind locul faptei.

„Până la acest moment, a fost identificat un bărbat, de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun”, anunță polițiștii.

