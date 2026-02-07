Vreme variabilă azi, în toată țara

Temperaturile scad în vest, în nord și în centru, dar vremea rămâne caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. În jumătatea nordică o să picure trecător, iar în sud, în est, în centru și în nord avem ceață la începutul zilei. Maximele pleacă de la 2…3 grade în nordul Moldovei și ajung la 13 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan avem atmosferă mohorâtă, cu ceață dimineață și înnorări mai târziu. Temperaturile rămân, însă, ridicate pentru începutul lunii februarie și ajung la 10 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot vreme închisă: ceață dimineață, cer acoperit peste zi și câțiva stropi de ploaie – mai ales în zona Moldovei. La amiază, termometrele vor indica în jur de 9 grade. Până la ora 09, județul Galați se află sub cod galben de polei.

În Moldova nordică și în Bucovină va fi cam înnorat și va ploua puțin. Peste noapte, însă, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. În primele ore avem ceață pe la câmpie, iar după prânz temperaturile urcă până la 6 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă: ceață în primele ore, câteva ploi trecătoare mai târziu și maxime în scădere față de ziua trecută. După prânz vor fi în jur de 8…9 grade – valori mai potrivite pentru începutul primăverii.

Se răcește puțin și în vestl țării, însă vremea se menține caldă: la amiază, în Banat se ating 12 grade. Pe-aici vedem puțîn soarele printre nori, dar s-ar putea să vină și câțiva stropi de ploaie – pe suprafețe restrânse. Peste noapte, în sudul Banatului se pornește vântul.

Vreme schimbătoare și în sudul și centrul țării

În Transilvania avem înnorări persistente, câteva ploi trecătoare pe parcursul zilei și temperaturi mai mici decât ieri. Chiar și-așa, maximele ajung la valori cu mult peste normalul perioadei. Vor fi 6 grade la Miercurea Ciuc și 12 grade la Sibiu. La noapte, în zona montană înaltă o să vină câteva ninsori, iar acum, dimineața, s-a lăsat ceața în depresiuni.

În Oltenia ceața este prezentă acum pe zone vaste. Mai târziu, pe la deal se arată soarele și temperaturile urcă până la 13 grade. La noapte se pornește vântul, care ajunge la viteze de 45 de km/h.

Și în ținuturile sudice s-a lăsat ceața la începutul zilei pe la câmpie – fenomen care poate fi asociat cu burniță în unele zone. Mai târziu poate că vedem puțîn soarele printre nori, iar maximele ating 10…11 grade în regiunile deluroase.

Citește şi: Dolj: Șofer rănit după ce mașina sa a fost proiectată într-un TIR