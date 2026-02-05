(VIDEO) Dosar penal pentru uciderea animalelor, deschis în Dolj. Doi câini găsiți morți în curtea unui bărbat din comuna Ghercești

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat de 50 de ani, din comuna Ghercești, sat Ungureni, după ce, în urma unui control la domiciliul acestuia, au fost descoperite cadavrele a două exemplare canine.

Sesizarea a vizat faptul că bărbatul deține un număr mare de câini, iar condițiile de bunăstare a animalelor nu ar fi respectate.

Control la domiciliu și descoperiri grave

Controlul a fost efectuat ieri, de către polițiștii specializați în protecția animalelor. Pe timpul verificărilor, aceștia au constatat existența a două cadavre de câini, fapt ce a condus la deschiderea unui dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care animalele au murit și pentru dispunerea măsurilor legale.

Amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea bunăstării animalelor

Pe lângă cercetarea penală, bărbatul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu o amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea obligației de a asigura îngrijire și atenție animalelor deținute.

Antecedente și sesizări anterioare

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că, în perioada 2025–prezent, a mai fost înregistrată o singură sesizare privind condițiile de bunăstare a animalelor deținute de acest bărbat.

În cursul anului trecut, polițiștii au efectuat două controale la locuința acestuia, în urma cărora au fost aplicate două sancțiuni contravenționale.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă o soluție legală prin unitatea de parchet competentă.

