Dispariția unui băiat de patru ani din deșertul australian, tratată drept crimă majoră

Poliția din Australia de Sud a anunțat că dispariția lui Gus Lamont, un băiat de patru ani dispărut în septembrie 2025 dintr-o zonă izolată deșertică, este investigată în prezent ca o crimă majoră, iar un suspect a fost identificat.

Copilul a fost văzut ultima dată jucându-se în fața locuinței sale, situată la o fermă de oi izolată din apropierea localității Yunta, la aproximativ 300 de kilometri de Adelaide, în data de 27 septembrie.

Ultimele momente și o căutare fără precedent

Potrivit anchetatorilor, bunica lui Gus l-a lăsat nesupravegheat aproximativ 30 de minute, iar la întoarcere a constatat că băiatul dispăruse. Incidentul a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare terestră și aeriană din istoria statului Australia de Sud.

Echipele de intervenție au percheziționat o zonă de aproximativ 470 de kilometri pătrați, echivalentul a două orașe Edinburgh, în jurul proprietății Oak Park Station, unde locuia familia.

Ancheta se restrânge: inconsecvențe și un suspect

La finalul lunii octombrie, poliția a redus căutările pe teren și a format un grup special de investigație, alcătuit din 12 membri, care a analizat în detaliu declarațiile familiei și ale persoanelor din jur.

Superintendentul detectiv Darren Fielke a declarat că anchetatorii au identificat inconsecvențe și discrepanțe în cronologia dispariției copilului, potrivit BBC.

„În urma acestor investigații, o persoană care locuiește pe proprietatea Oak Park a fost identificată ca suspect și nu mai cooperează cu poliția”, a precizat Fielke, subliniind însă că părinții lui Gus nu sunt suspecți.

Obiecte confiscate și scenarii eliminate

În luna ianuarie, poliția a efectuat noi percheziții pe proprietate și a confiscat un vehicul, o motocicletă și mai multe dispozitive electronice, care sunt analizate de anchetatori.

Inițial, au fost luate în calcul trei scenarii:

copilul s-ar fi rătăcit,

ar fi fost răpit,

sau ar fi fost implicată o persoană cunoscută.

Având în vedere izolarea extremă a zonei, poliția a exclus varianta răpirii, precum și posibilitatea ca micuțul să fi plecat singur.

„Vom continua investigațiile temeinic și fără a exclude nicio posibilitate, până când vom ajunge la un rezultat”, a declarat Fielke.

Speranța părinților rămâne vie

Anchetatorii afirmă că obiectivul lor rămâne același: să afle ce s-a întâmplat cu Gus Lamont și să ofere răspunsuri părinților săi.

„Suntem hotărâți să-l găsim pe Gus și să-l aducem înapoi familiei sale”, a transmis poliția.

