(VIDEO) Tânăr de 18 ani reținut pentru furt calificat în Craiova

Mariana BUTNARIU
Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut un tânăr de 18 ani, din comuna Vârvoru de Jos, pentru furt calificat în formă continuată.

La data de 28 ianuarie, un bărbat de 48 de ani, din Craiova, a sesizat poliția cu privire la furtul mai multor picioare de schele aparținând unei societăți comerciale ce prestează servicii de renovare și anvelopare. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 10.000 de lei.

Investigațiile au arătat că bunurile au fost sustrase în trei nopți consecutive, în perioada 16–20 ianuarie, de către tânărul de 18 ani.

Recuperarea prejudiciului și măsuri legale

Polițiștii au reușit să recupereze 90% din bunuri, care au fost restituite societății păgubite. Tânărul a fost condus la audier. Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Hotnews: Nora lui Călin Georgescu este angajată la stat...

Nora lui Călin Georgescu este angajată la Hidroelectrica. Informația...
