2.9 C
Craiova
miercuri, 4 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentLivrator nigerian, atact cu cuțitul și jefuit de 200 de lei

Livrator nigerian, atact cu cuțitul și jefuit de 200 de lei

De Daniela Moise

Trei tineri cu vârste între 16 și 20 de ani, din București, au jefuit un livrator de mâncare, pe care l-au amenințat cu cuțitele. Agresorii au fost identificați rapid de poliţiști și reţinuţi.

Incidentul s-a petrecut marți seară, când cei trei tineri s-au strâns la locuinţa unuia dintre ei, în vârstă de 20 de ani. Fiind ziua acestuia, cei trei au făcut o comandă de mâncare pe una dintre platformele de profil.

L-au amenințat pe livrator cu cuțitul

Când a ajuns livratorul, un bărbat de origine nigeriană, aceştia au coborât mascaţi şi cu cuţite asupra lor. I-au luat comanda livratorului şi 200 de lei, apoi au fugit.

Livratorul a sunat imediat la 112, iar poliţiştii i-au identificat pe agresori.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar acum cei trei tineri cu vârste 16, 19 şi respectiv 20 de ani vor fi prezenți magistraților cu propuneri legale.

Citește și: Medic care ar fi luat mită pentru revizuirea medicală a pensiilor de invaliditate, reţinut

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA