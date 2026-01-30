7.9 C
Craiova
vineri, 30 ianuarie, 2026
Bărbat rătăcit în miez de noapte, salvat de jandarmii olteni

De Mariana BUTNARIU
Jandarmii l-au însoțit pe bărbat în siguranță până la locuință
Un echipaj al Jandarmeriei Olt aflat , azi noapte, în misiune de patrulare pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Slatina, a observat un bărbat aflat într-o stare vizibilă de dezorientare 😟.

La abordarea jandarmilor, acesta a declarat că nu știe unde se află și nu își amintește drumul spre casă. În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de aproximativ 70 de ani, domiciliat în municipiul Slatina.

Având în vedere starea sa și riscurile la care era expus 🚑, jandarmii l-au însoțit în siguranță până la locuință, unde au contactat un membru al familiei. Acesta a precizat că bărbatul are probleme de memorie și plecase de acasă cu mai multe ore înainte.

👮‍♀️ Jandarmii olteni acordă o atenție deosebită situațiilor care implică persoane vulnerabile și le reamintesc cetățenilor cât de important este să solicite sprijinul autorităților atunci când observă persoane aflate în dificultate.

🤝 Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt rămâne permanent angajat în protejarea comunității și în intervenția rapidă pentru siguranța cetățenilor.

