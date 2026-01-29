Doi răniți în urma coliziunii între un excavator și un microbuz

Două persoane au fost rănite în urma coliziunii între un microbuz și un excavator, produsă pe DN 18, în localitatea maramureșeană Mara.

În această dimineață, în jurul orei 8.45, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației au intervenit la un accident de circulație produs pe DN 18, în localitatea Mara.

Primele verificări efectuate la fața locului au relevat faptul că în urma impactului dintre o autoutilitară și un excavator, două persoane au suferit leziuni corporale.

Impactul s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță.

Doi pasageri ai autoutilitarei au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului care conducea excavatorul.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

