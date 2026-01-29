Supracontrol al Gărzii Naționale Forestiere după defrișările ilegale de la Băile Felix

Un supracontrol al Gărzii Naționale Forestiere va avea loc în pădurea din Băile Felix. Șeful instituției va ajunge personal, joi, să verifice tăierile. În plus, vor fi controlați și arborii care sunt marcați și au rămas încă în picioare. Firma care a făcut defrișările s-a ales deja cu un dosar penal, informează Digi24.

O delegație a Gărzii Naționale Forestiere va ajunge, astăzi, în pădurea din Băile Felix și va verifica modul în care angajații de la nivel local au acționat în acest caz al tăierilor ilegale.

Delegația va verifica inclusiv starea arborilor rămași încă în picioare, care urmau să fie tăiați în cadrul exploatării forestiere. Vor fi aduse instrumente prin care se vor lua mostre prin carotare, astfel încât să reiasă starea arborilor din acest moment. Între timp, exploatarea forestieră a fost complet oprită.

În urma verificărilor făcute zilele trecute de inspectorii Gărzii Forestiere Oradea, aceștia au constatat că 14 arbori au fost tăiați ilegal. După controalele făcute împreună cu polițiștii la fața locului, numărul arborilor tăiați ilegal a ajuns la 16.

Astfel, firma care exploatează forestier pădurea din Băile Felix s-a ales cu un dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori, dar și pentru furt de lemne. Întreaga cantitate de lemn tăiat ilegal, fără ca arborii să dețină marcajele Ocolului silvic, va fi imputată firmei. S-a calculat că volumul acestor lemne tăiate ilegal ajunge la 8 m³, o valoare de 10.000 lei, din care 5.000 sunt cei care vor fi puși în cârca acestei firme. Firma a depus, de asemenea, și o garanție de 6.000 lei în cazul în care lucrările nu sunt în regulă.

Starea pădurii din Băile Felix este acum precară și are nevoie de o igienizare urgentă.

Citeşte şi: Hărțile cu ariile protejate din România vor fi revizuite