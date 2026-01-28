Percheziţii la psihoterapeutul Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală. Polițiștii au tras focuri de armă

Polițiștii au fost nevoiți să folosească arme cu bile de cauciuc pentru a se proteja de doi câini agresivi în timpul unei percheziții la una dintre locuințele doctorului Cristian Andrei. Acesta a fost cercetat într-un dosar grav de viol, agresiuni sexuale, înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de psiholog. Psihologul a fost dus la audieri miercuri, 28 ianuarie.

În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziție domiciliară la o adresă din județul Dâmbovița, echipa SAS a pătruns fără forțarea căilor de acces. În timp ce traversau curtea, luptătorii de la SAS au constatat prezența a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranța polițiștilor. Conform surselor citate, un polițist a făcut uz de o armă cu bile de cauciuc, fără ca acei câini să fie răniți.

Percheziții în trei locații din București, Târgoviște și județul Ilfov

Polițiștii au efectuat miercuri percheziții în trei locații din București, Târgoviște și județul Ilfov, într-un dosar în care doctorul Cristian Andrei este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, în perioada 1 iulie 2004 – 10 noiembrie 2025, bărbatul ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog fără a fi absolvent al unei facultăți în domeniu acreditate și fără a deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

Cristian Andrei ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se în mod fals ca psiholog

De asemenea, în intervalul 2019 – 2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, prezentându-se în mod fals ca psiholog și determinându-le să achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost autorizat legal să o desfășoare.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 21 octombrie 2019 – 15 martie 2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică“, a transmis Poliția.

În același context, bărbatul, profitând de imposibilitatea femeii de a-și exprima voința, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de viol.

Un alt incident ar fi avut loc în cadrul unei ședințe de psihoterapie

Un alt incident ar fi avut loc la data de 9 ianuarie 2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în Sectorul 2. Profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte femei aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui ‘joc psihologic’, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală – cuprindere în brațe și sărutare forțată.

Conform comunicatului Poliției, la data de 24 ianuarie 2024, bărbatul ar fi încercat să comită o altă agresiune sexuală prin constrângere. El i-ar fi prins mâna unei alte femei și ar fi încercat să i-o așeze, peste haine, pe zona sa genitală, după care ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere.

Totodată, la data de 18 noiembrie 2024, la sediul institutului, într-un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției, acesta ar fi atins o studentă pe sub haine, în timp ce aceasta desfășura activități practice sub coordonarea sa. Ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.

