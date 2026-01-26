2.9 C
Un mort și șase răniți după ce un autoturism a derapat și a lovit alte două mașini

De Daniela Moise

O femeie a murit, iar alte şase persoane au fost rănite, duminică seară, după ce un autoturism a derapat și a lovit alte două mașini. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 106G, între localităţile sibiene Dobârca şi Poiana Sibiului.

La faţa locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi una de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple, precum şi două ambulanţe SAJ dintre care una cu medic.

Din primele cercetări a rezultat că, în timp ce conducea un  autoturism pe DJ 141, pe direcţia Mediaş-Moşna, un bărbat de 39 de ani, din Moşna, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum și a pierdut controlul direcţiei de deplasare. A intrat în coliziune laterală cu un autoturism, condus din sens opus de un bărbat de 52, de ani din Mediaş, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de o femeie de 58 de ani, cetăţean străin.

În urmă coliziunii, autoturismul condus de către bărbatul de 52 de ani s-a răsturnat în afara părţii carosabile, respectiv în curtea unui imobil.

După sosirea forţelor la locul intervenţiei s-a constat că în accident sunt implicate 7 persoane, în consecinţă a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

O persoană a fost găsită încarcerată. A fost extrasă, dar era în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Alte cinci persoane au fost trasportate la spital. A șaptea a refuzat.

