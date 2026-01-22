(VIDEO) Tânăr reținut la Craiova pentru exhibiționism

Un tânăr de 25 de ani, din comuna Calopăr, bănuit de săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, în formă continuată, a fost reținut. Polițiștii din cadrul Secției 3 Craiova l-au reținut, ieri, pentru 24 de ore.

Cercetările au fost demarate după ce, în cursul zilei de 20 ianuarie. Polițiștii au fost sesizați prin plângeri de trei femei, cu vârste cuprinse între 28 și 33 de ani, toate din Craiova.

Potrivit acestora, în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, în mod repetat, un bărbat le-ar fi supravegheat locuințele fără un motiv aparent și ar fi comis acte specifice de exhibiționism.

Suspectul a fost identificat și reținut

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un tânăr de 25 de ani, din comuna Calopăr, bănuit de comiterea faptelor reclamate.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă.

