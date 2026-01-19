MAE: Un român, rănit ușor în accidentul din Spania

Un cetățean român care s-a aflat la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul din Spania este în contact cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE). El este rănit ușor și deja externat.

„Confirmăm ca reprezentanții Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetățean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit ușor și starea sa este bună, fiind deja externat“, se arată într-o precizare de presă a MAE.

Românul era într-un apel video când trenul din Spania a deraiat

Presa din Spania publică povești dramatice ale supraviețuitorilor, printre ei fiind și un cetățean român. Acesta era în telefon cu familia sa când a avut loc accidentul teribil care a dus la moartea a 39 de oameni și la rănirea a peste 170 potrivit celui mai recent bilanț. Un total de 48 de persoane sunt încă spitalizate, dintre care 12 sunt la terapie intensivă, inclusiv cinci minori, conform antena3.ro.

„Familiile au uneori reuniuni, cum ar fi cea a unui tânăr român. În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, scrie presa locală din Andaluzia.

La mai bine de 12 ore de la tragedie, în unele vagoane sunt victime captive

Vagonul 8 al unuia dintre cele două trenuri a fost cel mai afectat de accident. În interior, unii pasageri au supraviețuit, în timp ce alții au suferit răni foarte grave sau au murit. Acest vagon s-a răsturnat după deraiere. Supraviețuitorii au reușit să spargă un geam și să scape din interiorul plin de fum, unde mulți au fost răniți.

La mai bine de 12 ore de la tragedia feroviară din sudul Spaniei, în unele vagoane sunt victime captive, care aşteaptă să fie eliberate. Salvatorii intervin şi cu câini. Totodată, au apărut noi imagini de la locul accidentului feroviar, dar şi discuţii cutremurătoare între pasageri, imediat după impactul devastator.

Cauza accidentului nu este cunoscută

Cauza accidentului nu este cunoscută, însă ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”.

Potrivit acestuia, porțiunea de cale ferată fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.

„Nu se poate specula asupra cauzelor accidentului, foarte ciudate având în vedere că este vorba de o linie dreaptă pe un tronson renovat în luna mai a anului trecut, după o investiție de 700 de milioane, și cu un tren (cel al Iryo, n.r.) practic nou”.

„Accidentul este extrem de ciudat; s-a întâmplat în linie dreaptă. Toţi experţii pe care i-am consultat sunt extrem de nedumeriţi”, a insistat el.

Un tren Iryo care se deplasa de la Malaga la Madrid a deraiat duminică

Un tren Iryo care se deplasa de la Malaga la Madrid a deraiat duminică și a intrat pe șinele pe care un tren Alvia circula cu 200 de kilometri pe oră în direcția opusă, îndreptându-se spre Huelva. Un total de 484 de pasageri din ambele trenuri au fost afectați. Numărul morților a ajuns la 39, potrivit unor surse apropiate anchetei care au discutat luni cu agenția EFE. Un total de 73 de persoane sunt încă spitalizate, 24 dintre ele fiind în stare gravă, inclusiv patru minori.

