Accident între două TIR-uri pe Autostrada Soarelui. Traficul, blocat

De Magda Dragu
Un accident în care au fost implicate două camioane a blocat sensul spre Constanța al Autostrăzii Soarelui. S-au format cozi kilometrice, iar sute de mașini așteaptă în viscol.

Accidentul s-a produs luni dimineața, puțin după ora 10:00 pe Autostrada Soarelui București-Constanța, pe sensul spre litoral, la kilometrul 139, aproape de localitatea Fetești. În accident au fost implicate două tiruri, care au rămas imobilizate pe șosea, potrivit digi24.ro.

Traficul rutier este oprit pe sensul spre litoral, iar autoritățile estimează că în curând va fi deviat pe nodul rutier de la kilometrul 105, adică în apropiere de localitatea Drajna.

