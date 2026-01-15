Vâlcea: Accident rutier pe DN 64, în localitatea Orlești

11.6 C
De Mariana BUTNARIU
Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier produs pe drumul național DN 64, pe raza localității Orlești.

Un bărbat de 58 de ani, din comuna Dobroteasa, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 29 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Ambii șoferi, transportați la spital

În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Citește și: (VIDEO) Astronauții evacuați medical de pe ISS au revenit pe Pământ

