Șofer prins cu alcoolemie de peste 1,2 mg/l pe DN 67C, în Gorj

Polițiștii din Novaci au efectuat, azi noapte, semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe DN 67C, din direcția Novaci spre Rânca.

La volan a fost identificat un bărbat de 33 de ani, din Novac. În urma testării cu aparatul etilotest, a prezentat o concentrație de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Măsuri legale

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Urmează ca procurorul să dispună măsurile legale corespunzătoare.

