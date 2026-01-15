7.8 C
Craiova
joi, 15 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentȘofer prins cu alcoolemie de peste 1,2 mg/l pe DN 67C, în Gorj

Șofer prins cu alcoolemie de peste 1,2 mg/l pe DN 67C, în Gorj

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Novaci au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului
Polițiștii din Novaci au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului

Polițiștii din Novaci au efectuat, azi noapte, semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe DN 67C, din direcția Novaci spre Rânca.

La volan a fost identificat un bărbat de 33 de ani, din Novac. În urma testării cu aparatul etilotest, a prezentat o concentrație de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Măsuri legale

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Urmează ca procurorul să dispună măsurile legale corespunzătoare.

Citește și: Guvernul majorează alocația zilnică de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA