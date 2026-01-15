Bărbat arestat preventiv pentru trafic de cocaină în Mehedinți

Un bărbat de 36 de ani, din Drobeta Turnu Severin,a fost arestat preventiv pentru trafic de cocaină, în formă continuată. La acțiune au participat:
- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți,
- procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Mehedinți.
Pe parcursul lunii ianuarie 2026, bărbatul ar fi deținut și oferit gratuit cocaină. În seara de 13 ianuarie, a fost prins în flagrant în municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce vindea aproximativ 280 de grame de cocaină, pentru suma de 12.000 de euro.
Măsuri legale
Procurorii au dispus reținerea suspectului, iar ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a emis arestrarea preventivă pentru 30 de zile.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul:
- polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova,
- jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.
