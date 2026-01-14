(VIDEO) Incendiu la o locuință din Glăvile. Intervenție nocturnă a pompierilor vâlceni

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Magheru au intervenit, în cursul nopții trecute, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Glăvile.

La fața locului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentul de Pompieri Drăgășani, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SAJ. Totodată, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Bilanțul misiunilor ISU Vâlcea în ultimele 48 de ore

În perioada 12 ianuarie 2026, ora 08:00 – 14 ianuarie 2026, ora 08:00, pompierii militari vâlceni au desfășurat 60 de misiuni, dintre care:

39 de intervenții SMURD pentru acordarea primului ajutor și transportarea persoanelor cu afecțiuni medicale la unități sanitare;

2 misiuni pentru stingerea incendiilor;

17 misiuni pentru protecția comunității;

2 intervenții pentru alte situații de urgență, constând în transportul persoanelor supraponderale.

În cadrul intervențiilor SMURD, au fost asistate medical 45 de persoane.

Patrule pentru sprijinirea persoanelor fără adăpost

De asemenea, pompierii au efectuat 17 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, în mai multe localități din județ, printre care Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băile Govora, Glăvile, Mihăești, Brezoi, Berbești și Mateești.

În intervalul menționat, au fost transmise și trei avertizări meteorologice de tip cod galben, vizând temperaturi extrem de scăzute.

Recomandările pompierilor pentru sezonul rece

Având în vedere scăderea temperaturilor, reprezentanții ISU Vâlcea reamintesc populației câteva reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor și a accidentelor:

verificați toate echipamentele electrice și nu folosiți aparate improvizate sau defecte;

curățați coșurile de fum și apelați la personal autorizat pentru verificarea sobelor;

efectuați periodic reviziile instalațiilor de gaze și ale centralelor termice, exclusiv cu tehnicieni autorizați;

nu folosiți aragazul pentru încălzirea locuinței, deoarece poate provoca incendii, explozii sau intoxicații;

instalați detectoare de fum și gaze – costurile sunt reduse, iar eficiența lor poate salva vieți.

Salvatorii rămân mobilizați permanent

Pompierii vâlceni rămân mobilizați 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate.

Informații utile despre comportamentul în situații de urgență pot fi obținute prin platforma națională fiipregatit.ro și prin aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în magazinele de aplicații.

