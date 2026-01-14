Tavan prăbuşit peste elevi în timpul orei

-1.7 C
De Magda Dragu
Incident şocant miercuri dimineaţă la un liceu reabilitat recent. O bucată de tavan s-a prăbuşit, miercuri, într-o sală de curs de la un liceu din municipiul Botoşani, dar nu au existat persoane rănite. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani nu au fost solicitaţi să intervină după acest incident.

Potrivit Monitorul Botoşani, bucăţile din plafon au căzut peste catedră şi prima bancă, într-o clasă din corpul B al Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani.

În urma incidentului, nu au fost persoane rănite. Unitatea de învăţământ a fost reabilitată  recent.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani au transmis că nu au fost solicitaţi să intervină după acest incident.

