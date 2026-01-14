Franţa a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în Groenlanda

Franța face o mișcare surpriză în Groenlanda și îi transmite un mesaj ferm lui Donald Trump. Statele Unite trebuie să înceteze să șantajeze Groenlanda, a subliniat Parisul, care a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în insula arctică, potrivit Reuters.

Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie a declarat miercuri ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

Anunțul vine pe fondul tensiunilor generate de dorința anunțată de administrația lui Donald Trump de a prelua insula arctică, un teritoriu autonom danez.

Ministrul francez de externe, care a spus că măsura era planificată de anul trecut, a avut și un mesaj pentru Washington.

Statele Unite trebuie să înceteze să șantajeze Groenlanda și să-și exprime dorința de a prelua controlul asupra teritoriului autonom danez, a spus Narrot la radio RTL.

„Atacarea unui alt membru NATO nu ar avea sens, ar fi chiar contrar intereselor Statelor Unite, și, prin urmare, acest șantaj trebuie să înceteze în mod evident”, a spus Barrot.

Europenii, discuţii despre un plan necesar pentru protejarea Groenlandei

Politicienii europeni au început să discute săptămâna trecută despre un plan necesar pentru protejarea Groenlandei, în contextul declarațiilor tot mai agresive făcute în ultimele zile de administrația lui Donald Trump,

„Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare directă cu Donald Trump”, a declarat zilele trecute un diplomat al UE, citat de Politico, pe fondul insistențelor Casei Albe privind preluarea Groenlandei de către SUA. „El este într-o dispoziție agresivă și trebuie să fim pregătiți”, a insistat acesta.

„Groenlanda nu este de vânzare și nu dorește să se alăture Statelor Unite”

Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite.

„Groenlanda nu este de vânzare și nu dorește să se alăture Statelor Unite”, a declarat premierul insulei, Jens-Frederik Nielsen, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul danez Mette Frederiksen, la Copenhaga.

„Ne confruntăm cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, atunci alegem Danemarca”, a spus Nielsen. „Suntem uniți în cadrul Regatului Danemarcei”, a adăugat el.

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, după ce Trump a intensificat recent amenințările.