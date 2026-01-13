Doi adolescenţi aflaţi pe o sanie, loviţi de o maşină

Doi adolescenți care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină, luni seară, într-o localitate din judeţul Constanţa. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat la locul accidentului, cei doi find transportaţi la spital. Unul dintre ei era inconştient.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că, în localitatea Oltina, doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină.

La locul intervenţiei s-au deplasat două echipaje SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.

Un autoturism, condus de un bărbat de 23 de ani, a lovit o sanie pe care se aflau doi tineri, de 16, respectiv 18 ani.

În urma accidentului, cei doi copii au fost transportaţi la Spitalul din Băneasa, unul fiind conştient, iar celălalt inconştient.

Polițiștii au deschis dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

