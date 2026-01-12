Oficial rus de rang înalt, găsit mort în Ambasada Rusiei la Nicosia

-7.2 C
De Magda Dragu
În sediul Ambasadei Rusiei în Cipru, un oficial rus de rang înalt a fost găsit mort. Autopsia arată că este vorba ”probabil despre o sinucidere”, anunţă luni o sursă din cadrul poliţiei cipriote, relatează AFP.

Cadavrul acestui bărbat a fost descoperit în biroul său, joi. Poliţia a fost sunată imediat de către Ambasada Rusiei. Însă poliţiştii nu au fost autorizaţi să intre în clădire, scrie presa locală. Cadavrul oficialului – a cărei identitate nu a fost dezvăluită oficial – a fost predat poliţiei în curtea sediului Ambasadei Rusiei.

Cotidianul cipriot de limbă greacă Phileleftheros dezvăluie că poliţiei i s-a spus doar că bărbatul era rus şi că s-a sinucis şi a lăsat o scrisoare. Însă Ambasada Rusiei nu a comunicat această scrisoare poliţiei cipriote. Ea a anunţat că a trimis-o la Moscova, potrivit cotidianului. Autorităţile cipriote ”par că au fost informate despre incident după o întârziere de câteva ore”, dezvăluie ziarul, conform news.ro.

Ciprul, care deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene (UE), găzduieşte de mulţi ani o importantă comunitate rusă.

