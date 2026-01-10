Craiova, din nou fără căldură și apă caldă

Cazanele SE Craiova au crăpat din nou în cursul zilei de sâmbătă. Craiovenii nu mai primesc căldură și apă caldă în parametri, cu alte cuvinte stau în frig și trec pe dușuri reci. Este pentru a doua oară, de la începutul anului de când orașul rămâne în frig.

Conform unui anunț dat se SE Craiova, astăzi, începând cu ora 12:00, parametrii de furnizare a agentului termic au fost reduși. Măsura a fost necesară pentru gestionarea avariei și pentru desfășurarea lucrărilor de remediere.

Electrocentrale Craiova S.A. estimează că furnizarea agentului termic va fi reluată la parametri nominali duminică, 11 ianuarie, în jurul orei 12:00.

Reprezentanții societății transmit că echipele tehnice lucrează pentru soluționarea situației într-un interval cât mai scurt.