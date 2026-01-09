(VIDEO) Bărbat din Craiova reținut pentru violență în familie după un apel de ajutor primit prin rețelele de socializare

Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

În seara zilei de 7 ianuarie, în jurul orei 23.30, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgență 112 de un bărbat din județul Sibiu, care a semnalat faptul că o femeie din Craiova i-a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că este agresată fizic de soț și i-a comunicat adresa unde se află, solicitând ajutor.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată, unde au identificat o femeie de 34 de ani. În urma discuțiilor purtate, aceasta a declarat că, pe fondul unor discuții contradictorii, ar fi fost agresată fizic de către soțul său.

Conform procedurilor legale, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent asupra vieții și integrității corporale a femeii. Cu toate acestea, persoana vătămată s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Dolj. Acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente pentru dispunerea unei măsuri preventive.

