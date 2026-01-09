Bărbat arestat preventiv după ce a încercat să-i taie gâtul unui consătean

Un bărbat de 61 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce ar fi încercat să-i taie gâtul unui consătean de aceeaşi vârstă.

„La data de 7 ianuarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a reținut, pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, un bărbat de 61 de ani, din comuna Ulmu, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat.

În urma probatoriului administrat și a activităților efectuate de către procurorul de caz și, pe bază de delegare, de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției Orașului Făurei a reieșit faptul că, la data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 17.45, în timp ce se afla pe raza localității de domiciliu, bărbatul de 61 de ani, ar fi tăiat un alt bărbat de 61 de ani, din aceeași localitate, cu un cuţit în zona gâtului”, a transmis IPJ Brăila.

Judecătorii au decis arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, iar ancheta este în desfăşurare. Bărbatul rănit a ajuns la spital şi va rămâne internat câteva zile.

