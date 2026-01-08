Incendiu la Ministerul Finanțelor. Angajaţii nu au fost evacuaţi

La sediul Ministerului Finanţelor a izbucnit joi un incendiu, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.

”Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată o degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul ca ard deşeuri într-un canal tehnologic”, informează, joi, ISU Bucureşti-Ilfov, conform news.ro.

Reprezentanţi ai instituţiei au confirmat că incendiul s-a manifestat la sediul Ministerului Finanţelor. Focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi şi nu s-a impus evacuarea personalului din clădire. Incendiul a fost stins.

