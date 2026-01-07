O tânără de 23 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa

Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul victimei.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție al Județului Alba au anunțat că polițiștii din Blaj au fost sesizați, marți seara, cu privire la faptul că unei tinere în vârstă de 23 de ani i s-a făcut rău și este inconștientă, în timp ce se afla în locuința sa.

„Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei. La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violență, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanții IPJ Alba, citați de StirileProTv.

Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut acest eveniment.

Citește și: Nicole Kidman și Keith Urban se despart după aproape 20 de ani de căsnicie