Doi bărbați din Gorj arestați pentru trafic de droguri. Unul este cercetat și pentru proxenetism

Doi bărbaţi din Gorj acuzaţi că au vândut cocaină unor consumatori din Gorj au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Unul dintre ei este cercetat şi pentru proxenetism în cazul a două tinere care s-au prostituat în Suedia, Norvegia şi Irlanda.

Doi bărbaţi cu vârstele de 28 şi 40 de ani au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzaţi că anul trecut au procurat, deţinut şi vândut cocaină, în repetate rânduri, unor consumatori din judeţul Gorj. Potrivit procurorilor, bărbatul de 40 de ani, recidivist, este cercetat şi pentru proxenetism, fiind acuzat că în ultimii cinci ani a sprijinit două tinere să se prostitueze în Suedia, Norvegia şi Irlanda, în scopul obţinerii unor beneficii materiale.

La data de 5 ianuarie 2026, polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și proxenetism.Din probele administrate a rezultat că în cursului anului 2025, 2 bărbați în vârstă de 28, respectiv 40 de ani, ambii din județul Gorj, ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, cocaină (drog de mare risc) către diverși consumatori de pe raza județului Gorj.Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate o parte dintre substanțele interzise comercializate, iar în urma perchezițiilor au fost găsite şi ridicate cantități de canabis (drog de risc) și substanță pulverulentă, grindere, obiecte purtând urme de substanță, obiecte pirotehnice, precum și alte mijloace de probă.Totodată, din cercetări a reieșit că, în perioada 2020-2025, inculpatul de 40 de ani, în scopul obținerii de foloase materiale, ar fi înlesnit pentru două tinere practicarea prostituției pe teritoriul Suediei, Norvegiei și Irlandei.

Procurorul de caz a dispus măsura reținerii față de cei doi pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.La data de 6 ianuarie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați, pentru o perioadă de 30 de zile.Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor și luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din Inspectoratul Județean de Poliție Gorj și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj.