Mehedinți: Accident rutier în satul Negoiești. O tânără rănită după ce mașina a lovit un stâlp

O tânără de 18 ani a fost rănită în urma unui accident produs pe DJ 670, în localitatea Negoiești, județul Mehedinți, după ce șoferița autoturismului nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Poliția orașului Baia de Aramă a fost sesizată, aseară, despre producerea unui accident rutier în satul Negoiești.

Conform cercetărilor polițiștilor, o tânără de 20 de ani, din județul Gorj, conducea un autoturism pe DJ 670 și nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. În urma pierderii controlului volanului, mașina a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp.

Victime și măsuri luate

Pasagera, o tânără de 18 ani, a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferița a fost testată pentru consumul de alcool, rezultatul fiind negativ. În urma incidentului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

